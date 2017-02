Mener mye av torsken ikke er av god nok kvalitet

En spansk importør sier til NRK torsdag at bare 30 prosent av den norske torsken på markedet er av god nok kvalitet.

– Det gjelder både konsistens og farge. Det gjøres ikke god nok jobb med kvaliteten fra norske fiskebruk, sier importør Alfberto Alfonso til NRK. Han mener nordmennene må bli flinkere på sortering og behandling av fisken om bord i båtene.

– Når båtene får store fangster og fyller båtene til randen så går det ut over kvaliteten, sier han. Ifølge Alfonso har kvalitet blitt viktigere enn pris for fiskeglade spanjoler.

Norges Sjømatråds fiskeriutsending i Madrid, Hildegunn Fure Osmundsvåg, sier til kanalen at hun har det samme inntrykket.

– Det er gjort undersøkelser fra Nofima som viser at bare 15 prosent av fisken har ypperste kvalitet. Så er det rundt 30 prosent som er ok, resten er egentlig ikke god nok, sier fiskeriutsendingen og legger til at det ligger penger å hente i økt kvalitet.

– Vi jobber jo med å promotere norsk sjømaten på vegne av næringa, og ser at kvalitet betyr penger. Beregninger viser at den aller beste fisken betales med fem kroner mer for kiloet, sier Osmundsvåg til NRK.