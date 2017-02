Sol, kaldt og flott

En sortlandsmann ble hardt skadd da han fikk foten nærmest klemt av i en bildør for to år siden. En annen vesterålsmann står tiltalt for legemsbeskadigelse utført med særlig farlig redskap på en smertefull måte, med en strafferamme på over seks år. Torsdag starter rettssaken. Ventetiden har vært en stor belastning for begge parter.