– Feil bruk av tall

NRK skrev torsdag en sak om at halvparten av den eksporterte norske torsken ikke holder mål.

– Det er gjort undersøkelser fra Nofima som viser at bare 15 prosent av fisken har ypperste kvalitet. Så er det rundt 30 prosent som er ok, resten er egentlig ikke god nok, sa Sjømatrådets fiskeriutsending i Madrid, Hildegunn Fure Osmundsvåg, til kanalen.

Mener mye av torsken ikke er av god nok kvalitet En spansk importør mener norske fiskere og fiskemottak må ha enda mer fokus på kvalitet.

Fredag sier kommunikasjonsdirektøren i Sjømatrådet, Geir Håvard Hanssen, at dette var feil.

– Det stemmer at 15 prosent av den ferske torsken er av høy kvalitet og kvalifiserer til skreimerket, men andelen av god kvalitet er langt høyere enn det som ble oppgitt. Her har vi brukt feil tall fra gamle rapporter, sier Hanssen i en pressemelding.

Han sier at vi fortsatt har en vei å gå for å klare å levere god nok kvalitet på all fisk vi eksporterer, men at det ikke står fullt så dårlig til som det ble fremstilt i artikkelen.

– Markedene som handler fersk torsk får førstesortering av det som landes. Kort fortalt, den beste fisken går til ferskfiskmarkedet. Kvalitetsarbeidet gjennom skreimerket har fokus nettopp på premium kvalitet, og kontrollene som gjennomføres viser en næring som gjør en betydelig innsats for å forsyne markedene med god kvalitet, sier Hanssen.

Norges Råfisklag sier fredag til NRK at de ikke kjenner seg igjen i at norsk fisk er av dårlig kvalitet.

– Vi har gjort egne undersøkelser av den kvalitetsmerka skreien, og funnet svært få avvik. Vi har også kontrollert fartøy over en toårsperiode, sier direktør i råfisklaget, Trygve Myrvang til kanalen.