- Det svartnet for tiltalte

Vitnet var passasjer i bilen til tiltalte under hendelsen på Frøskeland.

- Han skulle kjøre meg fra Stokmarknes til Myre. Da vi møtte bilen til fornærmede i Lifjorden, ser jeg at det svartner for han (tiltalte, journ.anm.), og han snur og kjører etter. Jeg hadde overhodet ikke noen tanke om at det som skjedde skulle skje, sier vitnet.

Les også: Dag to av rettssaken er i gang (Saken er for våre abonnenter).

Fornærmede og tiltalte forklarte seg i retten torsdag:

Fornærmede: - Det er akkurat som om bilen akselererer da han kjører inn på avkjørsla. Jeg rekker så vidt å hive meg inn mot bilen.

Tiltalte: - Det var han som forsøkte å kjøre på meg

Han forklarte videre at tiltalte så at fornærmede kjørte inn på busslomma, og at tiltalte kjørte forbi, ned i Frøskelandskrysset, før han snudde og kjørte opp igjen.

- Han slakket så ned for å kjøre inn til innkjørselen på busslomma. Bilen til fornærmede sto der i ro, og vi ser fornærmede komme ut av bilen. Da gasser tiltalte på, og rett inn i sida på han. Det blir et kraftig sammenstøt, forklarer vitnet i retten.

- I avhørt forklarte du at du sov i bilen. Er det det du forklarer i dag som er riktig? Spør aktor.

- Ja. Jeg kjente akselerasjonen, og sov ikke. Det er vanskelig å huske i detalj når det er to år siden, sier vitnet.

Partenes ekskjæreste forklarte seg fredag: - Jeg ba han om ikke å gå ut av bilen (Saken er for våre abonnenter).

- Det svartnet for han

- Vet du om tiltalte kjørte på med vilje eller ikke? spør forsvarer Ulrik Sverdrup-Thygeson.

- Jeg antar det, svarer vitnet.

- I avhør har du svart at du ikke vet om påkjørselen var med vilje.

- Jeg vet ikke. Det svartnet for han, svarer vitnet.

Sorenskriver Hans Edvard Roll lurte videre på hvorfor vitnets navn ikke var kommet opp i denne saken før rettsmøtet i april i fjor.

- Jeg var redd. Jeg har hatt det vanskelig selv i livet, og hadde ikke lyst til å bli innblandet. Det var en vanskelig opplevelse, forklarer vitnet.

Les også politiets forklaring: - Det var mye blod, og litt kaotisk (Saken er for våre abonnenter).

Les også: Tiltalte erkjenner ikke straffskyld

- Gjorde det jeg følte var rett

Fornærmedes kamerat, som kom raskt til stedet etter hendelsen, forklarte seg også fredag.

- Jeg og min passasjer var på vei fra Myre til Sortland da vi fikk telefon fra fornærmede om å møtes på busslomma, forklarer vitnet.

Han hadde, ifølge forklaringen, hjulpet fornærmede med en bil, og kjørte fra Myre med en bil på hengeren. Mens fornærmede skal ha kjørt gjennom Lifjorden, skal vitnet og passasjeren ha kjørt Steinlandsfjorden.

Les også: - Ventetiden har vært en belastning (Saken er for våre abonnenter)

De skal ifølge forklaringen ikke ha visst om skaden før de ankom stedet.

- Jeg ringte politi og ambulanse, og tok av meg beltet som jeg strammet det jeg maktet rundt beinet, forklarer vitnet.

Vitnet var på stedet til ambulansen kom. Fornærmede fortalte selv vitnet om hva som hadde skjedd, og hvem som skulle ha vært involvert. Ifølge vitnet var det kun fornærmede og hans kjæreste som var på busslomma da de ankom.

- Fornærmede var i sjokk, eller, vi var vel alle i sjokk. Jeg gjorde bare det jeg følte var rett, forklarer vitnet.