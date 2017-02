Legger ned påstand om fengsel i to år og to måneder

Aktor, politiadvokat Kay Rønning Nyvold, gikk deretter gjennom forklaringene til tiltalte og fornærmede i korte trekk.

Han trekker frem at han synes det virker merkelig at tiltalte skulle hente en kamerat på busslomma.

- Det må jo være kun én kilometers avstand fra kameratens bolig, sier Rønning Nyvold i prosedyren.

- Etter aktors mening er tiltaltes forklaring ganske usannsynlig, legger han til.

Fornærmede og tiltalte forklarte seg i retten torsdag:

Fornærmede: - Det er akkurat som om bilen akselererer da han kjører inn på avkjørsla. Jeg rekker så vidt å hive meg inn mot bilen.

Tiltalte: - Det var han som forsøkte å kjøre på meg

- Villet handling fra tiltalte

Aktor mener at fornærmede og flere vitners forklaringer er de sannsynlige forklaringene på hendelsene, og at disse understøttes av vitneforklaringene fra politiet og Statens Vegvesen.

Partenes ekskjæreste forklarte seg fredag: - Jeg ba han om ikke å gå ut av bilen

Vitnet i tiltaltes bil forklarte seg: - Det svartnet for tiltalte

- Fornærmede og vitnene som var på stedet forklarer det samme: at dette var en villet handling fra tiltalte, som ville ramme fornærmede eller bilen til fornærmede.

- Hvis man ser på bildene som er tatt, var det god plass på høyre side av bilen, slik at tiltalte kunne ha passert uten å komme borti bilen. Det var som om tiltalte var sint på fornærmede, sier Rønning Nyvold.

Les også politiets forklaring: - Det var mye blod, og litt kaotisk

Les også: Tiltalte erkjenner ikke straffskyld

- Lite troverdig vitne

Han er sikker på at tiltalte hadde som intensjon å treffe fornærmede, eller fornærmedes bil.

- Retten kan trygt legge til grunn at tiltalte kjørte på fornærmedes bil med vilje.

Politiadvokaten adresserte også det ene vitnet som forklarte seg fredag morgen.

- Det er ganske merkelig. Dette er et vitne som har kommet opp nå, som vi ikke har hørt om tidligere. Det har heller ikke passasjeren som var i tiltaltes bil. Vitnets forklaring er lite troverdig.

- Man må kunne legge til grunn at tiltalte forsto at fornærmede ville bli skadet med den farten og det trykket som oppsto da han kjørte inn i fornærmedes bil. Fornærmede er påført betydelig skade, og den skaden kommer som følge av hendelsen i busslomma. Det er heller ingen tvil om at det er brukt særlig farlig redskap, som en bil jo i denne sammenhengen er.

- Påvirket av alkohol og amfetamin

Aktor påpekte videre at tiltalte var påvirket tilsvarende mellom 0,5 og 1,2 promille under kjøringa, og dette er fastslått av sakkyndig. Han viser også til at tiltalte inntok også amfetamin denne dagen, noe en blodprøve viser. Han er tiltalt for begge forholdene, i tillegg til den mest alvorlige posten som går på hendelsen på busslomma på Frøskelandsfjellet.

- De objektive og subjektive straffevilkår er oppfylt for samtlige tre poster, sier Rønning Nyvold.

Han mener det er skjerpende at en bil kan være et potensielt farlig våpen, i en slik sammenheng. Han ser ingen formildende omstendigheter.

Les også: Dag to av rettssaken er i gang

- Tiltalte har heller ikke erkjent noen av disse forholdene, og skal derfor ikke ha strafferabatt heller.

Aktor legger ned påstand om fengsel i to år og to måneder, samt at han må betale en bot på 30.000 kroner. Aktor vil gi tre dagers fradrag for varetektsfengsling. Aktor har ingen påstand om saksomkostning.

Ber om erstatning

Bistandsadvokat Trude Marie Wold fremmer krav om oppreisningserstatning på vegne av fornærmede.

- Bevissiden er så klar, det er ikke tvil om noe som helst. Hvis retten dømmer tiltalte etter tiltalen, skal det også tilkjennes erstatning, sier Wold i sin sluttprosedyre.

Hun mener at tiltalte har laget et scenario som ikke henger på greip i det hele tatt.

- Tiltalte prøver, i stedet for å ta ansvar, å legge ansvaret over på fornærmede. Ja, fornærmede har hatt sine problemer, men tiltaltes fokus på fornærmedes rusproblemer, er tåkelegging av det som dette egentlig handler om. Det er det som skjedde på Frøskeland.

- Jeg ber dere legge vekt på det traumatiske aspektet dette har vært for fornærmede, sier Wold.

- Han har ikke vært i jobb siden hendelsen, men har et ønske om å komme seg tilbake i jobb. Det er enda et langt lerret å bleke. Vi har hørt om fantomsmerter, sår som ikke gror, en traumatisk amputasjon og vi hører at overlegen sier at dette kan ende i en kneamputasjon. Det er dette fornærmede frykter, legger hun til.

Wold ber videre om en erstatning på 200.000 kroner, men understreker at det finnes lite sammenlignbare dommer, som vanskeliggjør det å skulle fremme en passende erstatningssum. Hennes påstand er deretter at tiltalte må betale erstatning etter rettens skjønn.

- Skal være 100 prosent sikker

Tiltaltes forsvarer, Ulrik Sverdrup-Thygeson, understreket viktigheten av at det skal være 100 prosent sikre bevis før det kan foreligge en domfellelse.

- Vi har hørt mye om hvilket forferdelig menneske tiltalte er, og jeg ber om at retten holder hodet kaldt, og gjør en nøktern vurdering av bevisene som foreligger i saken, sier Sverdrup-Thygeson i retten.

- 100 prosent er mye. Det er mer enn at man er normalt sikker på noe. Det er slik man har det, for at uskyldige ikke skal dømmes.

Les også: - Ventetiden har vært en belastning

Han la videre frem at post 1 i tiltalen, som går på hendelsen på Frøskeland, og tiltalen som omfatter legemsbeskadigelse med særlig farlig gjenstand, er den viktigste.

- Det handler dermed om han har gjort dette med viten og vilje. Det objektive er klart, han kjørte sin bil inn i fornærmedes bil, på en måte som gjorde at fornærmede mistet et ben. Det er derfor det subjektive som er det sentrale i saken. Det beror på en troverdighetsvurdering av de involverte, og en objektiv vurdering av tekniske bevis.

Forsvarer prosederte videre at han mener at dette fullt mulig kan ha vært et uhell, og at det ikke er sikkert at fornærmede og de sentrale vitnene snakker sant.

- Vi kan ikke samlet sett være sikre nok på at de snakker sant. Vi har det ene vitnets ord på at fornærmede har instruert henne i hva hun skulle si.

Saken oppdateres.