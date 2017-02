Setter opp torskeprisen

Snittprisen som betales til fiskerne for fersk torsk har hatt en nedgang den siste uka. Likevel går minsteprisen for torsk opp fra mandag 13. februar, det med 25 øre. Det skyldes at eksportprisen for torsk har økt. Det melder Norges Råfisklag fredag.

Sløyd torsk over 2,5 kilo har nå en minstepris på 20,25, mens torsk over seks kilo har minstepris på 20,50 kroner kiloet.

I forrige uke fikk fiskerne som leverte i Vesterålen best pris i landsdelen på torsken, med en snittpris på 25,94 kroner kiloet sløyd.

Dette er første vintersesongen med dynamiske minstepriser for torsk, hvor det settes nye minstepriser hver fjortende dag.

Nye minstepriser fra mandag: