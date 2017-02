- Synd at unøyaktigheter ødelegger sunn debatt

– Vi skjønner ikke hvordan avisen har kommet fram til totalkostnaden på 25 millioner kroner som godgjørelse til folkevalgte i Nordland. Det korrekte beløpet for 2015 er drøyt 15 millioner kroner. Hvis man tar med arbeidsgiveravgift, pensjon og forsikring blir beløpet 21,3 millioner, sier fylkesordfører Sonja Steen (Ap).

Hun mener også at Aftenposten har fordelt kostnadene på feil antall folkevalgte, slik at summen blir for høy per folkevalgt.

– Aftenposten har delt kostnadene på 45 folkevalgte, mens det korrekte antallet i 2015 var 60. Resultatet av disse feilene er en påstand om at godtgjørelsen til folkevalgte i Nordland er den høyeste i landet. Det stemmer ikke. Godtgjørelsen i Nordland er lavere enn gjennomsnittet Aftenposten har kommet fram til. Det er synd at slike unøyaktigheter ødelegger en ellers sunn debatt, sier Sonja A. Steen.

Snittet blir dermed 350.000 kroner. Fylkestinget har fem samlinger i 2017.

I fylkeskommunen er det seks fylkesråd som hver tjener noe over 900.000 kroner.

VOL beklager at vi gjenga feil tall.