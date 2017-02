Vil styrke innsatsen mot marin forsøpling

Partiet skriver i en uttalelse fra årsmøtet i fylkespartiet at de vil kjempe på to fronter mot marin forsøpling: fjerne plasten som allerede er i havet, og hindre ny plast i å havne i havet.

- Vi må rydde og forebygge, heter det i uttalelsen.

- Utfordringene knyttet til marin forsøpling er enorme, og plast på avveie beskrives nå som verdens raskest voksende miljøproblem. Vi står ovenfor en situasjon hvor vi risikerer å ha mer plast enn fisk i havet i 2050, hvis vi ikke tar ansvar og setter inn tiltak nå. Nordland Venstre mener kampen for rent hav må prioriteres enda høyere og vil ha på plass en rekke tiltak for å nå målet: et plastfritt hav.

Marin renovasjon

Partiet berømmer gode tiltak som strandryddedagen, men presiserer at marin forsøpling er et problem som ikke kan løses bare på dugnad.

- Nordland Venstre vil derfor jobbe for å få på plass en marin renovasjons-tjeneste langs kysten og styrke og bygge videre på ordningen «fishing for litter», hvor fiskere som får avfall i fangsten kan levere dette inn og få betalt for det.

Med en merke- og panteordning av utstyr som blant annet brukes i oppdrettsnæringen og fiskeriene i Norge, vil partiet sørge for at slikt utstyr kasseres på forsvarlig vis.

I uttalelsen heter det at Nordland Venstre vil:

• Utvikle en marin renovasjonstjeneste

• Videreutvikle ordningen ‘fishing for litter’

• Styrke tilskudd til strandrydding

• Innføre merkeordning og panteordning på utstyr i havbruk- og fiskerinæringen

• Styrke forskningsmidler og tilskuddsordninger til prosjekter som jobber med problemstillinger knyttet til marin forsøpling

Alt for mye plast fra husholdninger og næringsliv havner i naturen. Nordland Venstre vil få fortgang i utviklingen av alternativer til plast, og iverksette tiltak for å redusere forbruket av plast. Det gjør vi best ved å:

• Innføre avgift for all bruk av plast sammen med incentivordninger og støtte til produkter hvor plast erstattes av biologisk nedbrytbare produkter

• Etablere tilskuddsordninger og incentiver for bedrifter som bytter ut plast med bioplast, nedbrytbare materialer eller resirkulert plast

• Øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje

• Innføre incentiver og tilskuddsordninger som reduserer mengden plast som ikke er bioplast, resirkulert plast eller omfattes av panteordninger, eksempelvis plastposer

• Innføre forbud mot mikroplast

• Sørge for økte forsknings- og tilskuddsmidler til utvikling av nye produkter som kan erstatte bruk av fossil plast.

• Belønne husholdninger og bedrifter som sender plast til resirkulering.

• Etablere felles panteordning for flasker og bokser i Norden