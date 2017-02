Klart for ny Landbruk i nordavind

Messa har ikke blitt arrangert siden i 2014, men i august i år er det altså igjen klart for den tradisjonelle landbruksmessa. Der blir det utstilling og salg av landbruksrelaterte ting, som landbruksmaskiner, utstyr og andre ting med tilknytning til landbruket.

- Det blir et utstillingsvindu for hva landbruket i regionen står for, sier styreleder for arrangementet, John Arne Nyland.

Åpen gård

Messa går over to dager, og inneholder tre ulike elementer. I tillegg til boder med lokalmat, landbruksmaskiner og lokalproduserte varer blir det et åpen gård-arrangement. Der kan barna komme og hilse på dyrene. Det vil også bli mulighet for demonstrasjon av gjeterhund, spinning og karring av ull, eller å få prøve seg på gammeldags landbruksutstyr.

I tillegg åpner landbruksskolen på Kleiva dørene, for å presentere hva skolen kan tilby av utdanning og fasiliteter.

- Dette er et rekrutteringsarrangement, for unge håpefulle som vil gå naturbrukslinja, sier Nyland.

Dugnadsbasert

Planen er at messa skal arrangeres hvert tredje år. Det er et stort arrangement, som bondelagene i Vesterålen står bak, og alt gjøres på dugnad.

Nå er de i gang med å sende ut informasjon til potensielle utstillere.

- Vi hadde ganske mange utstillere sist. Vi håper og tror at vi skal få med like mange i år, sier Nyland.

Kultur på låven

Gammelfjøset ved skolen har en stor fin låve, der det blir konsert med det Nyland betegner som «en kjent, nordnorsk artist». Hvem det er, vil han ikke fortelle enda.

Senere samme kveld blir det låvedans med danseband.