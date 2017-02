Forventer stort trøkk i fylkestingsmøtene før valget

- Stortingsvalget vil nok inspirere mange representanter til å være ekstra tydelige på vegne av eget parti i fylkestingets debatter. Det er veldig positivt og jeg ser fram til et godt samarbeid med alle fylkestinget i 2017, sier Steen i en pressemelding sendt fra Nordland fylkeskommune.

Utdanning og samferdsel

Fylkesordføreren trekker fram en rekke svært viktige saker som skal behandles under neste ukes fylkestingssamling:

- Blant de mest sentrale er de to skolesakene som står på agendaen: «Helhetlig melding om videregående opplæring i Nordland» og «Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016».

Reiseliv

Steen tror også to samferdselssaker vil skape debatt, nærmere bestemt «KVU fylkesveg 17 Brønnøy - Alstahaug forbindelsene Herøy, Dønna og Vega. Valg av konsept aksen Brønnøysund Sandnessjøen», samt høringen av statlig plan for Hålogalandsveien.

Fylkesordføreren trekker frem flere saker som skal opp i årets første fylkestingsmøte. Det er en stor bredde i sakene som skal opp.

- Fylkestinget skal også behandle sak om strategi for reiseliv og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021. Dette blir en spennende og særs viktig sak for Nordland. Det samme kan vi si om fylkestingets høringssvar i forbindelse med innspill til jordbruksforhandlingene 2017. Landbruket er ei svært viktig næring i Nordland som sysselsetter 6000 personer i fylket vårt, direkte og indirekte.

- For egen del vil jeg nevne to saker som jeg brenner for: «Hjertespråket» - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene og «På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming.»

I tillegg til disse sakene kommer redegjørelser, orienteringer og utdeling av tilgjengelighetsprisen «Døråpneren».