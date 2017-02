Polart lavtrykk KAN treffe Vesterålen fredag

- Vi har et polart lavtrykk som det kan se ut som treffer Vesterålen. Jeg vil legge vekt på ordet KAN, da disse polare lavtrykkene er uforutsigbare, sier meteorologisk konsulent ved Vervarslinga for Nord-Norge. Håvard Larsen.

De de vet per torsdags formiddag er at det kommer et polart lavtrykk inn mot kysten og det vil treffe en plass mellom kysten av Nord-Troms og Vesterålen.

- Dette vil gi plutselig mye vind og fallende temperaturer, sier Larsen.

Fallende temperaturer

Allerede torsdag ettermiddag faller temperaturene.

- De vil fortsette å falle utover torsdagen og natt til fredag. Om det polare lavtrykket slår til i Vesterålen vil man så utpå fredagen nærme seg null grader og det vil så bikke under frysepunktet. Da kommer nedbøren som snø og man vil også få kraftig vind ganske brått og kortvarig, sier Larsen.

Vinden er ventet å komme opp i sterk kuling.

Vinterlig helg

Etter noen dager med grønne plener vil dermed vinteren være tilbake i helga.

- Det blir nok vinterlig i Vesterålen i helga med ganske mye snøbyger og temperaturer under null. Det blir nordavind og snøbyger som vil dominere, sier Larsen.