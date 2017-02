To kommuner med ekstra god vekst

Skatteinntektene til Øksnes var 14,7 prosent høyere enn i januar i fjor, mens skatteinntektene i Sortland steg med 11,2 prosent. Skatteinngangen er jevnt over veldig god i hele Norge. Inntektene i januar var 8,44 prosent høyere enn i januar 2016.

Det er Kommunal Rapport som rapporterer tallene.

Fin vekst

De øvrige vesterålskommunene hadde en vekst på mindre enn landsgjennomsnittet. Bø hadde ingen vekst.

Kommunal Rapport har også regnet ut hvor mye skatten utgjør per innbygger i kommunen. Også denne listen topper Øksnes med en inngang på 3.444 kroner per innbygger, deretter kommer Sortland (3.299), Andøy (3.012), Hadsel (2.944) og Bø (2.583 kroner per innbygger). Ingen av vesterålskommunene er over landsgjennomsnittet, som er 3.493 kroner per innbygger i januar.

50 prosent

Alle vesterålskommuner har en positiv utvikling når man ser på januartallene de syv siste årene. Sortland og Øksnes har den desidert beste veksten. I januar 2010 ble det betalt inn 22,5 millioner i kommuneskatt. I januar i år var inngangen 33,7 prosent. Det er en vekst på nær 50 prosent. Øksnes har nest best vekst i syvårsperspektivet. Skattingangen var 10,5 millioner i januar i 2010 og 15,6 millioner i januar i år. Det er en vekst på 48,6 prosent.

Hadsel har en vekst på 30,8 prosent, Andøy er opp 22,9 prosent og Bø er opp 15,2 prosent. For Bø er januar i år 900.000 kroner høyere enn januar for syv år siden. Måler man skatteinngangen i januar i år mot januar 2010, og bare ser på kronebeløpet, øker Sortland mest. Skatteinngangen var 11,2 millioner kroner høyere i år enn i 2010.

Glad

Jul Are Pettersen er økonomisjef i Øksnes. Han er glad for at tallene fra hans kommune er så gode, men sier at dette i første omgang ikke får betydning for kommuneøkonomien. Han har heller ingen god forklaring på hvorfor øksnesværingene betalte inn så mye skatt i januar. Selv om januar er en såkalt «oppgjørsmåned». Det samme er mars måned. Dette blir en særdeles viktig måned.

-Marstallene danner grunnlaget for regjeringens arbeid med revidert budsjett, som legges fram i mai. Disse tallene kan få direkte betydning for kommunens inntekter, sier økonomisjefen, som sier seg glad for den gode inngangen.

Kommune jan i år Jan i fjor Endring%

Andøy 15 13,2 3,6

Øksnes 15,6 13,6 14,7

Sortland 33,7 30,9 11,2

Bø 6,8 6,8 0

Hadsel 24,2 22,5 7,6

Nasjonale tall: 8,44% vekst

Tall i millioner kroner.