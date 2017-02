Ministeren inn på teppet

Søreide er innkalt til spørretimen onsdag som en direkte følge av avsløringer brakt på dagsorden av Andøyposten.

I spørretimen vil Liv Signe Navarsete (Sp) kreve svar på avvikende tall og forhold i Andøya flystasjon versus Evenes-saken.

– Ja, utgangspunktet for at statsråden er innkalt til spørretimen i Stortinget onsdag, er det avviket Andøyposten har påvist mellom regjeringens tall på 2,9 milliarder kroner for forlengelse av tverrvindbanen og de 600 millionene Avinor og LNS beregner dette til. Det er et avvik på 2,3 milliarder, og det må regjeringen ha en forklaring på, sier Navarsete.

Rister på hodet

At Statssekretær Øystein Bø i et intervju med Andøyposten ikke kan svare på om rullebanen på Evenes må forlenges med 1.000 meter, noe konsulentfirmaet Rambøll konkluderte med i en rapport angående behov for oppgraderinger på Evenes. Bø hevdet dette lå på et detaljnivå han ikke kjenner. Uttalelsen får Navarsete til å riste på hodet enda mer.

– På Evenes vil en slik forlengelse koste enda mer enn de 2,9 milliardene FD tviholder for Andøyas del, hvis man da ikke innrømmer at disse tallene er feil - og går bort fra dem. Uansett er det totalt useriøst at statssekretæren avfeier spørsmålet slik han har gjort. Dette er så alvorlig - ja, jeg finner det ganske graverende - at vi vil stille oppfølgningsspørsmål til forsvarsministeren når hun stiller i Stortinget onsdag, sier Navarsete.

Håper flertallet snur

– Kan dette være en sak som bidrar til at Stortingsflertallet snur, og åpner for en ekstern gransking av beslutningsgrunnlaget?

– Ja, jeg håper det, sier Navarsete til Andøyposten.

Ordfører Jonni Solsvik (H) synes det er svært bra Sp og Navarsete krever svar.

– Det ble i beslutningsgrunnlaget til Stortinget forutsatt at det på Evenes ikke var behov for investeringer i flyoperative flater på Evenes. Jeg har hele tiden sagt at dette ikke kunne stemme. Nå viser det seg at enda flere sentrale punkter i regjeringens saksfremlegg var feil. Dette må vi til bunns i, sier Solsvik.