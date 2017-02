Flest nordlendinger støtter opp om monarkiet

Mens 81 prosent støtter kongehuset, eller monarkiet, vil 15 prosent ha en annen styreform.

Kvinner er så vidt i flertall når det gjelder royal oppslutning. Aller høyst er opplutningen i Nord-Norge, etterfulgt av Sørlandet og Telemark. Lavest er den i Oslo, med 69 prosent, skriver NRK.

Oppslutningen er størst i aldersgruppen 30-39 år, og nest størst i gruppen under 30 år. I begge svarer over 80 prosent at de støtter monarkiet, men støtten synker betraktelig til høyere utdannelse de ulike respondentene har. De som derimot ønsker en annen styreform, utgjør i undersøkelse en gruppe på 15 prosent. Et lite flertall av disse er 30 år eller yngre.

– Det er den mest dynamiske aldersgruppen, og det lover godt for monarkiet. Det uttrykker et ønske om en nasjonal stabilitet i en urolig tid, og kongen former vårt selvbilde, sier historiker og kongehusekspert, Tor Bomann-Larsen til NRK.