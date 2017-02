Kjørte 149 km/t i 80-sone

Politiet fikk litt å henge fingrene i forbindelse med den nevnte fartskontrollen. Det ble utstedt fem forenklede forelegg for høy fart. I tillegg måtte to førere gi fra seg førerkortet. I ene tilfellet hadde vedkommende for mange prikker. I det andre ble sjåføren målt til en hastighet på 149 km/t i 80-sonen.

- Vedkommende blir anmeldt og vil bli strafferettslig forfulgt, opplyser operasjonsleder ved Midtre Hålogaland politidistrikt, Lennart Steffensen til VOL.

Fortsetter med kontroller

At det stadig er personer som utfordrer fartsgrensene ved Sørdalstunnelen, er ikke noe som overrasker hverken Steffensen eller politiet.

- Dette er et utsatt område med mye råkjøring. Politiet kommer derfor til å fortsette med hyppige kontroller på denne strekningen, understreker han.