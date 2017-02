Ifølge yr kan et polart lavtrykk kan treffe Vesterålen mandag ettermiddag. Den sterkeste vinden ventes å komme fra nordvest og nord, med vindsttyrke liten storm 22 m/s, og kan hende full storm 25 m/s.

I forbindelse med lavtrykket meldes det sterk vind, kraftige snøbyger og vanskelige kjøreforhold. Det er ventet at vinden og bygeaktiviteten skal avta mandag kveld.

Det ble også meldt et polart lavtrykk inn over Vesterålen fredag, men som aldri helt utviklet seg i tråd med prognosene.

For de uinvidde, er et polart lavtrykk et småskala og oftest kortvarig lavtrykk som dannes når meget kald luft fra is- eller snøkledde områder strømmer ut over åpent og forholdsvis varmt hav. De finnes i havområdene på polsiden av Polarfronten på både den nordlige og sørlige halvkule.