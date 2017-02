Det viser en spesialrapport fra Agenda Nord-Norge. I alt har norske fiskere solgt kvoter for 10 milliarder kroner.

Redere med rettigheter til å fiske torsk (sei og hys) med trål har solgt kvoter for 5,4 milliarder kroner.

Redere mede «konvensjonalle havfiskefartøy» (autolinebåter på Vestlandet) har solgt kvoter for 1,9 milliarder kroner.

Redere med fiskekvoter i Nord-Norge (båter over 11 meter) har solgt kvoter for 2,1 milliarder kroner.

Redere med fiskekvoter i kystfiskeflåten sør for Stadt, har solgt rettigheter for 615 millioner kroner.

Tallene ble presentert på NHOs årskonferanse i Bodø i forrige uke.

Fiskeribladet skriver at 30 prosent av de nordnorske kvotene i kystfisket etter torsk og nær 50 prosent av kystkvotene i fisket etter sild har skiftet eier èn eller flere ganger siden kvotehandelen ble åpnet i 2004.

Utviklingen bekymrer Roger Ingebrigtsen, den tidligere Ap-politikeren som leder Agenda Nord-Norge.

-Når utøverne selger sine rettigheter, og lisenser går ut av fisket og oppdrett, tar de også kapitalen ut av næringen. Dette kommer som en følge av at de ofte er eldre og på vei ut av yrkeslivet. Dersom denne kapitalen ikke reinvesteres i landsdelen, står vi i fare for at verdiskapningen i nord svekkes over tid, sa Ingebrigtsen ifølge Fiskeribladet.