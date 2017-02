Svalbardposten: Boliger tatt av snøskred i Longyearbyen

Akvaplan Niva har utredet en havfarms innvirkning på sjøfugler:

Akvaplan Niva har utredet miljøkonsekvenser av Havfarm for sjøfugl i Ulvøyværet naturreservat i Hadsel kommune. Konklusjonen er at man mangler forskning til å stadfeste langsiktige konsekvenser, men at deres utredning viser en lav innvirkning.