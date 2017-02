Regjeringen la i tirsdag fram sin havstrategi. Norge skal styrke sine havnæringer gjennom gode rammebetingelser, økt kunnskaps- og teknologiutvikling og styrking av internasjonal konkurransekraft.

– Et viktig verktøy når lokalsamfunn skal bygges, sier statssekretær Kjell-Børge Freiberg og fortsetter.

– I Nordland ble det eksportert sjømat for 13,9 milliarder i 2016. Bak dette ligger det masse sysselsetning og verdiskapning. Tallet er høyt her er det et betydelig potensial til å vokse i årene fremover, sier Freiberg.

Muligheter for vekst

OECD mener det er store muligheter for vekst innen havnøkonomien, men at bærekraft er avgjørende for å ta ut potensialet.

– Vi vil legge til rette for både høsting og oppdrett av nye arter. Dette krever økt forskningsinnsats for å sikre at det skjer innenfor bærekraftige rammer, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Samarbeid

Strategien skal bidra til økt samarbeid og kunnskapsoverføring mellom petroleum, maritim og marin næring.

– Petroleumsnæringen vil være svært viktig for Norge i mange tiår fremover. Til tross for at næringen er inne i en krevende periode, vil den fortsatt bidra til arbeidsplasser, verdiskaping og store inntekter til fellesskapet. Det er også betydelige muligheter for vekst gjennom økt kunnskapsdeling på tvers av havnæringene, sier olje – og energiminister Terje Søviknes.

Freiberg er enig.

– Kartlegging og forskning av muligheter for oppdrett av nye arter, samt øke kunnskapen om økosystemene i kystsonen, vil gi kunnskap til vekst i havbruksnæringen. Her har Nordland en spesiell posisjon i dag, og en unik mulighet, der Vesterålen står i en særstilling når det gjelder havbruk, sier han og legger til.

– Havstrategien er derfor et verktøy for å kunne komme videre.

Noen av regjeringens tiltak: