Klar for TUIL

I dag presenterer TUIL 22-åringen som ny spiller på en egen klubbseanse i «Dalen». Abelsen har signert en toårskontrakt, skriver ITromsø.

– Vi satser på å få en god sesong i år og kjempe om plass midt på tabellen. Det skal ikke være en sesong der vi sliter, sier Abelsen til ITromsø.

Valget står nå mellom to klubber Sortlandsgutten Mathias Dahl Abelsen har avslsuttet kontrakten med Alta. Hva som derimot blir hans nye klubb, fortsatt ikke avgjort.

22-åringen har vært ettertraktet blant flere klubber etter at kontrakten med Alta ble avsluttet. Han skal ha vært på prøvespill for Fredrikstad, og de siste ukene har også Finnsnes og Strømmen vist interesse for fotballspilleren, som også spiller på det norske futsallandslaget.