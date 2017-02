Må sone i tre år etter å ha kvestet en annens fot i bildør

Han må sone tre år i fengsel for forholdet, i tillegg til at han må betale en bot på 30.000 kroner. Han mister førerkortet for alltid.

Fikk foten klemt av i bildøra Politiet etterforsker fredagens ulykke i en busslomme på Frøskeland som en grov voldssak.

Mannen må betale en oppreisning til fornærmede i saken, på 150.000 kroner.

Fot avklemt

27. februar i fjor kjørte tiltalte inn i bilen til fornærmede, på ei busslomme på Frøskeland. Fornærmede rakk så vidt å hive seg inn i bilen, men fikk foten klemt av i bildøra. Fornærmede ble sendt til sykehus, og benet måtte amputeres.

Partene møttes i retten over to dager for to uker siden. Les fornærmede og tiltaltes forklaring i retten:

Fornærmede: - Det er akkurat som om bilen akselererer da han kjører inn på avkjørsla. Jeg rekker så vidt å hive meg inn mot bilen.

Tiltalte: - Det var han som forsøkte å kjøre på meg

Retten har for avgjørelsen lagt til grunn forklaringen til fornærmede, som er bekreftet av to vitner som hadde sittet i henholdsvis tiltaltes bil og fornærmedes bil, da sammenstøtet skjedde.

– Det legges til grunn at tiltalte så at fornærmede sto utenfor bilen sin da han kjørte mot denne. Han hadde bevisst forsøkt å treffe fornærmede, heter det i rettens vurdering.

– Livstruende

Mannen dømmes for legemsbeskadigelse ved bruk av særlig farlig gjenstand, som i dette tilfellet var bilen han kjørte.

Tiltalte ble pågrepet senere samme kveld, og en blodprøve tatt av han den natten viste at han hadde amfetamin i blodet. Han dømmes også for dette forholdet.

Retten legger til grunn at skaden var livstruende.

– Det er stor sannsynlighet for at fornærmede ville forblødd om ikke hans kompis hadde kommet til stedet kort tid etter påkjørselen, og fikk redusert blødningen ved å stramme et belte rundt låret til fornærmede, heter det i rettens vurdering.

Retten mener at det ikke er noe å bemerke i formildende retning.