Uavgjort hadde vært nok for å sikre andreplassen på tabellen, men futsalgutta fra Vesterålen avsluttet søndag ettermiddag årets eliteserie i futsal med seier.

Vesterålen vant 2-1 over Oslo-laget KFUM, og kunne henge sølvmedaljene rundt halsen da kampen var slutt.

Dermed avsluttes årets eliteserie i futsal med Sjarmguttan fra Tromsø på topp, med sølv til Vesterålen og bronse til Sandefjord.

Avgjort sekunder før slutt

Søndagens kamp mot KFUM ble en spennende affære, som først ble avgjort noen sekunder før slutt.

Stillinga sto 0-0 til pause. Da kampen nærmet seg slutt så det hele ut til å ende i 1-1 og uavgjort, før Julian Aloyseous, som har vært mye ute med skader de siste par årene, klinket til med en siste scoring bare sekunder før slutt.

– Dettte var først og fremst en lagseier, men å få det målet på slutten var skikkelig deilig. Da snakket vi skikkelig idrettsglede, sier han til VOL etter kampen.

Jevn kamp

– Det er en utrolig jevn kamp, hvor begge lag har mange sjanser. Det glipper av og til, men vi er lojale mot kampplanen, gir 110 prosent når vi er på banen og løper for hverandre. Det er det som kjennetegner Vesterålen futsal. At vi vinner i dag er bare utrolig deilig. Vi er en gjeng med kompiser som har spilt sammen i alle år. At vi får til dette sammen, det er det som betyr noe, sier Aloyseous.

Og hvis laget, som debuterte i eliteserien i fjor, fortsetter den samme trenden – lover det godt.

– Bronse i fjor, sølv i år – da må det bli gull til neste år, sier Aloyseous og ler.