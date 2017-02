24 dager fengsel for grovt bedrageri

I en periode i 2014 og 2015 oppga mannen at jobbet færre timer enn hva han faktisk arbeidet. Dermed fikk han utbetalt 128.000 kroner for mye av NAV. Vedkommende var også tiltalt for falsk forklaring.

Dommen var en tilståelsesdom.

Bedrageriet ble ansatt som grovt på grunn av størrelsen på beløpet. I formildende retning ble det bemerket at tiltalte hadde tilstått bedrageriet, og hadde startet med å tilbakebetale det han skyldte.