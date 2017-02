Frifunnet for grovt bedrageri

Påtalemyndigheten mener at kvinnen urettmessig har fått 361.785 kroner fra NAV i 2009-2010, samt vinteren og sommeren 2011. Kvinnen møtte i retten tidligere i februar, og ble frifunnet på begge punkter.

Kvinne må svare for bedrageri: - Skal ha fått 361.785 for mye En vesterålskvinne må i midten av februar møte i Vesterålen tingrett tiltalt for grovt bedrageri.

Ifølge tiltalen skal kvinnen ha mottatt trygdeytelser i form av sykepenger, foreldrepenger og feriepenger som hun ikke har vært berettiget.

Ytelsene er utbetalt over flere perioder i dette tidsrommet, til sammen 361.785 kroner. Kvinnen har erkjent å ha mottatt ytelsene. Kvinnen har vedgått at hun har fått utbetalt mer enn hun hadde krav på, men at hun da ikke var klar over dette, og at hun mottok utbetalingene i god tro.

Det ble under saken ikke sannsynliggjort at kvinnen hadde vært klar over at hun mottok mer penger enn hun hadde krav på. Skyldkravet for bedrageri er at tiltalte med forsett har utnyttet en villfarlese som har påvirket en utbetaling hun ikke hadde krav på. I dommen presiseres det at dem som var nærmest til å oppdage feilen, var ansatte på NAV, da kvinnen hadde opplyst om stillingsandel og lønn.

Det har ikke lyktes VOL å få tak i kvinnens forsvarer, Stian Paulsen, for en kommentar mandag.