Forbruket av lakselusmidler gikk kraftig ned i fjor

– Det er positivt, men fremdeles er forbruket høyt, sier Elisabeth Wilmann, direktør i avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet til NRK Finnmark.

Hun forteller at den såkalte resistenssituasjonen har vært alvorlig i flere år, med betydlig nedsatt følsomhet på de fleste midler mot lakselus.

Tallene fra Folkehelseinstituttet viser nedgang for alle midler med unntak av teflubenzuron, som ble i hovedsak ble brukt på større fisk og dermed innebar større doser. Til NRK sier Willmann at tross i stor reduksjon, er forbruket fortsatt høyt. Nå håper hun at oppdretterne fortsetter utviklingen mot en mest mulig medikamentfri bekjempelse av lakselus.

– Imidlertid må de sørge for at de nye metodene ikke gåevelferden, sier Wilmann.

I disse dager er Mattilsynet i ferd med å gjennomføre en tilsynskampanje rettet mot oppdrettsnæringens bruk av legemidler, der intensjonen er å sikre forsvarlig bruk, melder NRK.