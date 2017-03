18 dager betinget for promillekjøring

Det går fram av en fersk dom fra Vesterålen tingrett. Kvinnen, som er i 40-årene, ble også dømt for å ha brukt mobiltelefonen da kjøringen skjedde. Kvinnen har fått to års prøvetid på den betingede dommen, men må betale en bot på 26.000 kroner. Vedkommende får ikke kjøre bil i to år, og må avlegge full førerprøve for å få gjenoppta bilkjøringen.

Kvinnen ble mildt behandlet fordi hun erkjente forholdet, og fordi det er gått lang tid fra promillekjøringen skjedde.