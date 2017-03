– Hun kan avgjøre kampen

- Jeg tror det blir en veldig tøff og jevn kamp, sier sortlandsjente og en av bærebjelkene på Oslo Volley, Susann Jægtnes Bech til VOL.

For et par år siden var Randaberg Norges suverent beste volleyball-lag. Etter at laget mistet sentrale spillere før årets sesong, er de fortsatt gode, men ikke så langt foran Oslo som de var. Laget har likevel bitt godt fra seg i år også og har allerede vunnet grunnserien.

- Vet ikke helt hva vi møter

Randabergs opplegger, øksnesjenta Lisbeth Woie, gleder seg ekstra til kampen.

- Vi ser frem til å møte Oslo etter at vi ikke klarte å prestere under cupfinalen. Det tapet har gitt oss ekstra motivasjon. Oslo har kanskje en fordel med hjemmebane, men jeg tror det blir en jevn og spennende kamp, sier hun.

Woie forteller at hun og lagvenninnene er ekstra motiverte før kampen.

- Oslo har falt litt de siste kampene. Vi vet derfor ikke helt hva vi møter. De fleste lag blir ekstra skjerpa når de møter oss fordi Randaberg er et lag alle vil slå. Jeg håper at vi kan slå Oslo med samme taktikk som vi har brukt før, sier hun.

Jægtnes Bech bekrefter at laget hennes ikke er i den beste formen om dagen.

- Etter at vi slo Randaberg i cupfinalen, har vi hatt en ganske dårlig treningsperiode med en del skade og sykdom. Vi er definitivt ikke der vi var for to måneder siden, sier hun.

21-åringen har likevel tro på at hun og lagvenninnene kan vinne kampen, forutsatt at de gjør de rette tingene.

- Vi må konsentrere oss om eget spill. I tillegg må vi lykkes med å presse dem på serve, sier Jægtnes Bech.

Holder knapp på Oslo

Jørgen Elvenes Knudsen trente Sortlands eliteserielag i volleyball for to år siden, blant annet med Jægtnes Bech på laget. Han tror kampen blir tøff.

- Så lagene i cupfinalen. Da var Randaberg sjanseløse, ikke noen kamp. Tviler på at det blir lik kamp til helga, men det kan slå begge veier. Ut fra det jeg har sett holder jeg knapp på Oslo, sier han.

Elvenes Knudsen tror Susann Jægtnes Bech kan bli en avgjørende brikke i kampen.

- Hun kan avgjøre kampen, blant annet fordi hun gjør veldig lite feil, sier han.

I tillegg kan Benum Andersen på Randaberg gjøre vei i vellinga for sitt lag. Jeg tror at laget som klarer å presse hardest på serve, vinner kampen, sier han.

Landslagssjef for Norges kvinnelag, Odd Ekerhovd, tror også det blir en tett og jevn kamp. Han tror at Randaberg er revansjesugne etter at de tapte cupfinalen.

- Dette er trolig noe de vil hevne, samtidig som det for Oslo er viktig med tre poeng for å skaffe seg best mulig plassering til sluttspillet. Oslo har imidlertid tre tap på de fire siste seriekampene, så det tyder på at det fins muligheter for Randaberg dersom de holder toppnivået sitt litt lengre enn de gjorde under cupfinalen, sier han.

Sentrale oppleggere

Ekerhovd peker på at begge lags oppleggere, henholdsvis vesterålingene Silje Bech på Oslo Volley og Lisbeth Woie hos Randaberg, kan bli avgjørende.

- Begge lag har oppleggere fra Vesterålen, med veldig viktig serve, så den av de to som holder hodet kaldest og er mest kynisk tror jeg vil spille på det vinnende laget, sier han.

Siden både Oslo Volley og Randaberg har tre vesterålsjenter i stallen, kan det hende at hele seks spillere kommer på banen i løpet av kampen. I tillegg til Susann og Silje Jægtnes Bech fra Sortland, Lisbeth Woie og Henriette Benum Andersen fra Øksnes, spiller Amalie Jansdatter fra Øksnes på Oslo Volley, mens Charlotte René Hansen, også hun fra Øksnes, er i stallen til Randaberg.