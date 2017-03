Kjemikalier som tar knekken på lakelus er mer miljøfarlig en anntatt

– Når du foreskriver et legemiddel skal det være trygt for den som får legemiddelet, altså fisken, for miljøet og for forbrukeren som skal spise fisken i etterkant, sier avdelingsleder i Mattilsynet, John Bjarne Falch, til NRK Nordland.

Flere oppdrettere langs kysten har badet oppdrettslaks i vann tilsatt to forskjellige nervegifter og har på den måten fått gode resultater i kampen mot lakselus. Denne metoden har vist seg å være dødeligere enn antatt.

Ifølge nye studier har miksen av giftstoffer gitt langt høyere dødelighet hos skalldyr enn hva som er tilfellet når stoffene brukes hver for seg, skriver NRK Nordland.

Mangler dokumentasjon

Falch sier videre, til statskanalen at anbefalte doser som er anbefalt av produsenten, gir personell innen fiskehelse et stort ansvar for å kunne vise til tilstrekkelig dokumentasjon som viser at hensyn til miljø og fisk er ivaretatt.

– Det mangler i denne sammenhengen, sier Falch til NRK Nordland.

Som følge av dette har nå Mattilsynet varslet fiskehelsepersonell at all kombinasjonsbehandling må avsluttes frem til eventuell dokumentasjon kommer på bordet.

