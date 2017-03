Solberg forsvarer billioner til vei og kanoner

Den nye nasjonale transportplanen setter av 1 billion kroner – 1.000 milliarder – til samferdselstiltak de neste tolv årene. Om lag samme sum bindes opp til samlede forsvarsbevilgninger i 20 år framover som et resultat av den nye langtidsplanen for Forsvaret.

Det innebærer at denne og kommende regjeringer i gjennomsnitt må sette av 83 milliarder kroner til samferdselstiltak og 50 milliarder til Forsvaret i hvert enkelt budsjett de neste årene.

– Må prioritere

Det skjer i en situasjon der den politiske enigheten er bred om at veksten i oljepengebruken må kuttes kraftig. På fire år har veksten økt med om lag 70 prosent, framholder økonomiprofessor Ragnar Torvik ved NTNU overfor NRK.

Han mener politikerne i årene som kommer må prioritere hardere, eller øke skattene for å få regnestykket til å gå opp. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets er inne på det samme.

– Når så mange penger skal brukes til infrastruktur, så betyr dette at noe må prioriteres ned, sier hun til NRK.

Forsvarer pengebruken

Statsminister Erna Solberg (H) er ikke redd for at det blir for lite igjen til skole, helse og andre gode formål.

– Nei, det er viktig å huske at særlig bevilgningene til samferdsel er en investering til inntekter framover. Det er en investering som sikrer lavere kostnader for næringslivet og som bidrar til å bygge gode arbeidsmarkedsregioner. Sånn sett er dette en stimulans til norsk økonomi framover, sier hun.

Solberg erkjenner imidlertid at satsingen på forsvar og samferdsel vil påvirke kommende budsjetter betydelig. Hun varslet torsdag at brorparten av satsingen på ny infrastruktur skal komme tidlig i tolvårsperioden.

– Vi strekker oss langt for å få til en veldig ambisiøs plan. Det er snakk om en av våre aller høyeste prioriteringer, sier hun.

(©NTB)