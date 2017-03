Nok en finværsdag i vente

For etter dager med lite vind, sol og fantastiske forhold, fortsetter også lørdagen i samme bane.

For med temperaturer ned mot sju minusgrader, vind opp i bare en flau liten bris og skyfri himmel, ligger alt til rette for noke en strålende dag for store og små i dag.

Det kan likevel komme noen skyer og kanskje til og med noen snøbyger i løpet av ettermiddagen og kvelden.

Send oss gjerne dine bilder fra uteaktiviteter i vinteridyllen til red@vol.no

Tekstvarsel for Nordland: Nordaustlig frisk bris på kysten. I Lofoten og Vesterålen enkelte snøbyger, ellers pent vær.