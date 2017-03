Knallværet fortsetter

For været i helga har vært mildt sagt episk. Lite vind, sol og kaldt vær har ført til strålende forhold for skientusiaster over hele Vesterålen.

Mandagen blir mye likt. Det kan bli noen flere skyer, men totalt sett får vi lite vind, oppholdsvær og temperaturer mellom minus sju og null grader.

Tekstvarsel for Nordland:Sørøstlig bris, liten kuling sør på Helgeland. Ellers pent vær.