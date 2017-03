Vesterålen får sikrere strømnett

Det er linjene fra Kvandal til Kanstadbotn (se kart) som skal oppgraderes. Dette er et oppdrag til en 500-600 millioner kroner. Det skal bygges en helt ny kraftledning, dels paralelt med dagens. Utbyggingen berører Narvik, Evenes, Skåndland, Tjeldsund og Lødingen. Transformatorstasjonene i Kvandal og Kanstadbotn skal utvides og oppgraderes. Utbyggingen ble meldt til NVE i juni 2016, og det er planlagt å sende konsesjonssøknad i 2018. Det vil ta tre år å bygge linjen fra konsesjon blir gitt.

Ledningen er cirka 74 kilometer lang.

Strømkryss

Utbyggingen er viktig for Vesterålen. Kanstadbotn er det viktigste strømknutepunktet for Lofoten og Vesterålen. Her starter også «Lofotringen». En del av ringen går til Sortland, via Langøya til Hadseløya og under Hadselfjorden til Austvågøya. Den andre delen av ringen går via Hinnøya til Austvågøya. Til sammen utgjør disse to traseene Lofotringen.

Men linjenettet inn til Kanstadbotn er gammel. Det ble satt i drift i 1960.Teknisk levealder går mot slutten, og det har allerede vært flere mastehaveri. Derfor haster det å bygge nytt.

Utredningskrav

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har fortalt Statnett hva de skal utrede før det sendes en konsesjonssøknad. Blant annet må Statnett vurdere to trasèalternativ i Skånland kommune.

Dette kan forsinke prosjektet, men ikke mye, mener Statnett.

– Vi har tidligere sagt at vi skal være klar til å levere konsesjonssøknad i 2018. Det står ved lag, men kanskje vil vi levere noe senere enn hva vi først hadde tenkt, sier Berit Erdal i Statnett til Vol.