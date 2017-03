Åtte grunner til at MDG må holdes langt fra regjeringskontorene

Nå vil de «kaste Frp ut av regjering». Mens vi har sørget for en enklere hverdag for folk flest og mer trygghet i hverdagen, vil MDG gå i diametralt motsatt retning. Her er åtte grunner til hvorfor de bør holdes langt unna regjeringskontorene.

Det at Arbeiderpartiet og Senterpartiet åpner for å samarbeide med dette ytterliggående miljøpartiet viser desperasjonen etter makt. Det handler ikke om politikk og gjennomslag, det handler om å få makt og få kjøre sorte biler. MDG vil gjøre hverdagen til folk flest vanskelig, de vil at distriktene skal blø og de vil tømme lommebøkene til alle som er avhengig av bil i hverdagen eller ønsket å ta seg en ferie.

1. MDG ønsker et frislipp i asyl- og innvandringspolitikken. De sier selv at de vil «reversere flere» av innstramningene til regjeringen og flertallet på Stortinget. Dette vil kunne få store konsekvenser for Norge.

2. De vil stenge oljeindustrien og fjerne levebrødet til de over 183 000 som er direkte eller indirekte ansatt i olje- og gassindustrien.

3. De vil kutte i Forsvaret, spesielt på nødvendig utstyr og vedlikehold. Dette er ikke tiden for å kutte i Forsvaret.

4. MDG kutter i rentefradraget som vanlige familier trenger for å betale blant annet boliglån.

5. De vil fjerne taxfreekvoten på alkohol, tobakk og øke momsen på norsk kjøtt.

6. På ett år vil de øke drivstoffavgiften med 5 kroner literen. Det utgjør mange tusen per familie i året. Bensin og bilavgifter er mer enn høye nok som de er – de bør ned, ikke opp.

7. Innføre flyseteavgift på totalt 10,5 milliarder kroner med 600 kr per sete på utenlandsflyvning og 300 kr på innenlandsflyvning.

8. Samlet skal de øke skatter og avgifter på ett år med over 25 milliarder kroner.

De vil fjerne levebrødet til over 180 000 nordmenn, de vil liberalisere asylpolitikken, de vil kutte i forsvaret og de vil tømme lommebøkene til vanlig folk. Det er konsekvensen av om MDG skulle komme til makten.