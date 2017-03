– Forunderet over påstanden om at Hålogalandsveien forseres

– Jeg er noe forundret over påstanden om at Hålogalandsveien forseres. Et handlingsprogram er bare detaljert for de første fire årene det gjelder. Det er også derfor de rulleres med jevne mellomrom, sier Nordlund.

– Hålogalandsveien ligger inne i gjeldende plan fra 2018 og jeg registrerer med glede at man opprettholder fra 2018. Å selge det inn som at prosjektet plutselig er fremskyndet 5 år er kreativt. Det er likevel synd at man driver så lettfattelig omgang med fakta i forsøk på å forlede velgere.

– For øvrig er det bra at prosjektet fortsatt prioriteres som under forrige regjering med Sp i statsrådstolen, sier Nordlund.