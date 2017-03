Lesertallet holder seg stabilt

Den siste målingen til Forbruker & Media, som ble offentliggjort tirsdag, viser at SortlandsAvisas lesertall holder seg jevnt. 6.000 personer leser SortlandsAvisa, det samme som målingene viste høsten 2016 og i fjor på samme tid. Høsten 2014 var det 5.000 som leste avisa.

Redaktør Geir Bjørn Nilsen, som tok over redaktørstolen i SortlandsAvisa, Andøyposten, Vesteraalens Avis og VOL 1. januar i år, mener at redaksjonen har produsert mye godt avisstoff i 2016.

– SortlandsAvisa er tro mot kjerneleseren i Sortland. Vi er opptatt av det nære, og heier på lokalsamfunnet, samt at vi stiller de kritiske spørsmålene når det trengs, sier han.

Forbruker & Media

SortlandsAvisa gikk tilbake på opplaget for 2016, fra 1.275 til 1.204.

– Som i resten av presse-Norge merker vi en nedgang i opplaget. Det er imidlertid positivt at vi beholder vår sterke posisjon på lesersida. En forklaring der kan for eksempel være at flere leser SortlandsAvisa på jobb, sier ansvarlig redaktør, Geir Bjørn Nilsen.

Redesign

Våre papiraviser i Vesterålen, Andøyposten, SortlandsAvisa og Vesteraalens Avis, har tatt flere grep for å styrke produktet, og befeste sin lokale posisjon. I januar frisket vi opp utseendet på avisene, med nye fonter og en del nye spalter.

I SortlandsAvisa har Ung-spalten kommet tilbake, der vi intervjuer unge sortlendinger, samt at Sant å si-spalten er fornyet, med faste spaltister.

Les SortlandsAvisas redaksjonelle årsrapport

– Vi gjennomførte i januar en spørreundersøkelse for å høre hvor tilfredse folk er med SortlandsAvisa, og hvilken type saker som er viktig for leserne. Der kom det frem at de gode lokale nyhetssakene, samt godt featurestoff, er det viktigste. Det skal vi selvsagt fortsette med.

Også Vesteraalens Avis og Andøyposten har forandret utseende i år, og det er innført nye spalter.

– Vi håper at leserne setter pris på forandringene, sier Nilsen.

Stabilt

Andøypostens lesertall går ned fra 5.000 lesere i fjor høst, til 4.000 lesere på denne målingen. Opplagstallet er imidlertid stabilt, med kun en tilbakegang på 9 aviser fra 2015 til 2016. Andøyposten har et godkjent opplag på 1.926.

Les Andøypostens redaksjonelle årsrapport

Nilsen peker på at Andøyposten har en beste utviklinga av Polaris Medias fire publikasjoner i Vesterålen.

– Andøyposten har over en lang tid hatt et høyt antall digitale abonnenter. Fjorårets tall ble dessuten preget av debatten om nedleggelsen av Andøya flystasjon. Andøyposten satte dagsordenen med flere oppslag. Det tror jeg leserne satte pris på, sier Nilsen.

Han er selvsagt ikke fornøyd med at papiropplaget går ned, men viser samtidig til at VOL har vekst.

Les også: VOL øker på mobil

Våre samarbeidsaviser i Vesterålen, Andøyposten, Vesteraalens Avis, SortlandsAvisa og VOL er samlet størst i Vesterålen. Justert for dobbeldekning er lesertallet 23.000 på papir, mobil og web. Bladet Vesterålen når samlet sett 22.000 lesere i sine kanaler.

– Samlet står vi derfor like sterkt som før.

Fall for Bladet Vesterålen

Siden 2008 har opplaget til Bladet Vesterålen falt med 35 prosent. Vesteraalens Avis sitt opplag har falt med 15,3 prosent, og Andøyposten med 4 prosent. Øksnesavisa har falt med 6 prosent siden 2008.

SortlandsAvisa har hatt opplagsøkning om man sammenligner med 2008-tallene, men da det var i oppstartsåret, er det ikke sammenlignbart. Siden 2009 har SortlandsAvisa sitt opplag falt med 23 prosent.

Bladet Vesterålens lesertall på papir går ned fra 20.000 lesere for ett år siden, til 18.000 høsten 2016, og 17.000 på denne målingen.

– Brukerbetaling årsak til oppgang

Vesteraalens Avis holder seg stabilt på 5.000 lesere, det samme som i fjor høst. Det er imidlertid en nedgang fra målingen for ett år siden, da VA hadde 6.000 lesere. Vesteraalens Avis går tilbake på opplagstallet, fra 2.112 til 2.022 aviser, altså med 90 aviser.

Les Vesteraalens Avis' redaksjonelle årsrapport

Lofotposten er en av avisene som kan notere seg en økning i opplaget. De går fra 4.976 til 5.357 aviser.

– Mange aviser melder i dag at de har økning i opplaget. Det gjelder for eksempel 48 av 62 aviser i Amedia-konsernet. Årsaken til at opplaget går opp er at avisene har innført brukerbetaling for sine nettaviser. Hverken Andøyposten, Vesteraalens Avis eller SortlandsAvisa har egne nettutgaver. De samarbeider med VOL. Derfor har alle våre papiraviser en mindre tilbakegang. De yngste leserne leser ikke nyheter på papir, de leser dem på nett. Derfor er det gledelig at VOL får flere lesere, sier Nilsen.

Se utviklingen i opplagstall fra 2008 frem til 2016: