VOL øker på mobil

Både nettaviser og papiraviser måles to ganger i året gjennom den store Forbruker & Media-undersøkelsen. Her blir folk flest telefonintervjuet om sine leservaner, og ut fra dette anslår statistikerne hvor mye avisene faktisk leses.

I tillegg offentliggjøres papiravisenes revisorbekreftede opplagstall for 2014.

– Fornøyd

Det er den første av de to målingene som er interessant for VOL. VOL økte på målingen høsten 2016 fra 7.000 til 8.000 unike mobilbrukere daglig. På den siste målingen er mobilbrukerne økt til 9.000. På ett år har VOL dermed økt med 2.000 unike mobilbrukere, eller drøye 28 prosent.

– Det er vi selvsagt svært fornøyd med. Dette stemmer med den utviklinga vi selv har sett det siste året. Spesielt i helgene ser vi at andelen mobilbrukere går opp, sier Nilsen.

Blv tilbake på web

Det er fortsatt datamaskina som er VOLs hovedportal. Der holder lesertallet seg stabilt, på 14.000 unike brukere.

Blv.no, VOLs konkurrent på nett, går tilbake på lesertallet, sammenlignet med målingen for ett år siden. Den gang hadde avisen 10.000 lesere på nett, før de gikk ned til 9.000 i fjor høst. Også på dagens måling har Bladet Vesterålens nettutgave 9.000 lesere. På mobil har de 5.000 unike brukere, det samme som for ett år siden, en oppgang etter at de høsten 2016 ble målt til 4.000 brukere på mobil.

Her kan du lese VOLs redaksjonelle årsrapport.

Samlet sett når våre papiraviser i Vesterålen flere lesere enn Bladet Vesterålen. Samlet sett når SortlandsAvisa, Vesteraalens Avis, Andøyposten og VOL 23.000 lesere. Bladet Vesterålen på nett og papir når 22.000.

Suksess med abonnement

Han varsler en enda sterkere satsing på VOL i tiden som kommer. Nettavisen innførte 30. januar brukerbetaling for en del av artiklene.

– Så langt har dette vært vellykket, og fortsetter den positive utviklingen vil det ikke ta veldig lang tid før nettavisen kan ansette flere journalister, sier VOL-redaktøren.

– Mediebransjen i hele verden har sett at leserne har skiftet fra å være papiravisabonnenter til å bli lesere av nettaviser. De siste årene har stadig flere nettaviser begynt med brukerbetaling. Dette er en utvikling som kommer til å fortsette i årene som kommer. VOL blir – dag for dag – stadig bedre rustet til å møte denne utviklingen offensivt.