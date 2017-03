Vil øke gebyrer for å finansiere ny stilling på teknisk

Som VOL har skrevet om tidligere har kommunestyret i Øksnes vedtatt at teknisk sektor i kommunen skal omorganiseres. Dette kom etter at kommunen opplevde utfordringer med å rekruttere ny kommunalsjef og enhetsleder for teknisk i fjor.

Omorganiseringen innebærer at kommunen heller skal ha én kommunalsjef og tre avdelingsledere med ansvar for personal og økonomi innenfor avdelingene forvaltning, drift og eiendom.

Øksnes kommune har lett etter ingeniør i snart ett år: Sliter med å rekruttere til teknisk Øksnes kommune har siden i fjor vinter jobbet for å få på plass to stillinger på teknisk. Fortsatt er den ene ubesatt.

Vil opprette ny stilling

Stillingene som avdelingsledere for drift og eiendom ble utlyst internt, mens det i høst ble søkt etter leder for teknisk forvaltning eksternt. Sistnevnte stilling er nå lyst ut for andre gang. Avdelingsleder for eiendom har hatt én søker. Stillingen er tilbudt Bengt Stian Nilsen. Ingen har imidlertid ønsket å ta på seg stillingen som leder for driftsavdelingen. Det fremgår av saksfremlegget til neste ukes formannskapsmøte i Øksnes.

Rådmannen ber derfor politikerne om å vurdere å opprette en ny stilling som avdelingsleder for drift – som lyses ut eksternt.

– For å finansiere stillingen må kommunen bruke vannverksfond og øke avgifter for vann og avløp, skriver fungerende rådmann Elise Gustavsen i saksutredningen.

I 2017 er gebyrene for vann, inkludert moms, på 3181 kroner for en vanlig husholdning i Øksnes. For avløp er summen 4075 kroner.

Fond og gebyrøkning

Den nye stillingen som leder for driftsavdelingen er foreslått opprettet fra 1. oktober i år. De ekstra kostnadene dette medfører i 2017, skal dekkes inn ved bruk av penger fra vannverksfondet. Fra 2018 skal stillingen finansieres med en økning på 180 kroner i vanngebyr for en vanlig husholdning, og 330 kroner i økt avløpsgebyr. Totalt vil det bety en økning på 510 kroner for husholdningene i Øksnes fra neste år.

Dersom politikerne ikke velger å prioritere å få på plass en avdelingsleder for drift, mener administrasjonen at det vil bli umulig å gjennomføre en omorganisering av teknisk sektor. Da må kommunalsjefen påta seg disse oppgavene.

– Det er ikke en holdbar situasjon, hvis man tar hensyn til de utfordringene som avdelingen har i dag, og i fremtiden. Dette kan føre til at kommunen må starte ny omorganiseringsprosess for teknisk sektor, skriver rådmannen.

Sårbar situasjon

På driftsavdelingen er det ifølge sakspapirene i dag fire ansatte som har ansvar for kommunens vann- og avløpsanlegg, vedlikehold av kommunale veier og kommunens overvannanlegg. Tre av dem er en del av en vaktordning, og mye arbeid pågå nattestid. Til tider er arbeidsbelastningen på disse stor.

– Dagens situasjon er veldig sårbar fordi kommunens vann- og avløpssystemer er gamle og krever spesialkompetanse og mye vedlikehold, skriver rådmannen.

En ny stilling vil ifølge henne redusere vaktbelastningen på de ansatte og sørge for at kommunalsjefen får mer tid til å ta seg av andre ting.

Formannskapet skal ta stilling til saken når de møtes på Alsvågheimen tirsdag 14. mars.