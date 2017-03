Forfatter og lege Audun Myskja til Sortland

Myskja var med i tv-serien Fyrtårn i en samtale med Per Fuggeli om livet og døden.

I et foredrag i Kulturfabrikken vil han gi råd til hvordan vi kan skape et bedre liv og øke livskvaliteten, uansett alder og hva slags utfordringer vi står i, skrives det i en pressemelding.

– Det er aldringen som gir meg muligheten til å ha overblikket, jeg kaller det «The art of aging», sier Myskja.



Det er Marianne Lovise Strand og Wenche Sørlie Hamremoen som er arrangører.

– Vi er glade for at han ville komme, Myskja er en meget klok mann, som evner å formidle slik at alle forstår budskapet, sier de to.

Myskja er en av de norske legene, som har arbeidet mest med aldring. Under sin forskning la han merke til at noen mennesker beholder sin livskvalitet oppsiktsvekkende lenge og begynte å lete etter fellestrekk.

Ut fra disse funnene har han utarbeidet et sett enkle leveregler alle kan følge, og som vil gjøre oss i stand til å bevare humøret, gleden og bevegeligheten gjennom alderdommen.

– Ofte er det bare små endringer som skal til i vår livsførsel, for at vår vitalitet og livskvalitet øker betraktelig, sier han.