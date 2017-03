Fylkeslag sier nei til olje-åpning

Vedtaket skaper glede i Natur og Ungdom.

– Vi er utrolig glade for at Buskerud Arbeiderparti har latt fornuften seire og sagt nei til oljevirksomhet og ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, sier leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær

Programkomiteen i Arbeiderpartiet har foreslått et kompromiss. De ønsker at området sør for Lofoten (Nordland VI) skal konsekvensutredes, mens området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VII og Troms II) skal vernes. Ungdomspartiet til Ap, AUF, foreslo i Buskerud Ap at beslutningen om åpne Nordland VI for oljeleting bør utsettes i fire år. Det fikk tilslutning, skriver Natur og Ungdom.