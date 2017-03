Likestillingen trenger en ny regjering

Høyre og Frp har de siste fire årene sørget for at fedre tar ut mindre permisjon, at barnehagekøene vokser, og at flere innvandrerkvinner velger kontantstøtte framfor å prøve å få seg jobb. De har laget en arbeidsmiljølov som gjør det vanskeligere for mange, særlig i kvinneyrkene, å kombinere arbeidsliv med familieliv, og de har kuttet i tiltak mot deltidsarbeid. I løpet av våren vil Høyre og Frp avvikle likestillingsloven og splitte opp Likestillings- og diskrimineringsombudet – stikk i strid med rådene fra alle som bryr seg om likestilling.

Regjeringsmakten brukes ellers på lite annet enn å heie, oppfordre og coache: Statsministeren sier at kvinner må ta lederjobber selv om de ikke har «hundre prosent kontroll på det de skal gjøre»; likestillingsministeren kutter fedrekvoten, men oppfordrer samtidig arbeidsgivere til å legge til rette for at fedre kan ta ut mest mulig permisjon; kultur- og kirkeministeren mener mentorordninger og holdningskampanjer er svaret på hvordan vi skal få opp den nesten ikke-eksisterende kvinneandelen i styrene i moskéene. De er alle politikere, men vil ikke bruke politikk for å øke likestillingen.

Det vil Arbeiderpartiet. Vi vil videre og går til valg på å føre en aktiv likestillingspolitikk på alle områder. For familiene skal vi legge til rette for at begge foreldre kan få være både omsorgspersoner og yrkesaktive - med gode og tilgjengelige barnehager, lang fedrekvote og et arbeidsliv med trygge jobber. Kjønnspoeng og stipender skal få flere til å velge utradisjonelt, og i arbeidslivet skal vi jobbe for en heltidskultur, slik at kvinner ikke blir lønns- og pensjonstapere. Glasstaket som hindrer kvinner i å nå toppen av næringslivet, skal bort ved å stille krav om at kvinner prioriteres, og glassveggene som begrenser livene til mange innvandrerjenter, skal bort med kraftfulle handlingsplaner. Og hele veien skal dyktige mennesker i sterke fagmiljøer hos likestillingsombud, -nemd, -sentre og -organisasjoner sørge for at det ikke blir for stor avstand mellom det vi politikere bestemmer, og det folk opplever av reelle rettigheter og muligheter i livene sine.

For all erfaring viser at likestilling ikke kommer av seg sjøl. At vi har like rettigheter, betyr ikke at vi har like muligheter i praksis. Derfor blir det for enkelt å konkludere med at det er hos kvinnene feilen ligger for at toppen av næringslivet er dominert av menn; at det er lite fleksible arbeidsgivere som har skylden for at fedre er mindre hjemme med barna sine; at det er mangel på kursing som gjør at kvinnene ikke er med i styrene i moskéene. Arbeiderpartiet vil i regjering for å bruke posisjonen til mer enn å heie. Politikk virker. Derfor bør vi ha en regjering som er villig til å bruke politikk.