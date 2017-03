Markerer oljemotstand med vardebrenning

– Valgkampens store sak drar seg til med landsmøter i Høyre og i Arbeiderpartiet. 11. mars tennes varder over hele Norge for å varsle om faren for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det skriver Naturvernforbundet, Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe og Natur og Ungdom i en pressemelding. De mobiliserer nå i kampen for å få det politiske flertallet på sin side.

Markering utenfor Stortinget

Lørdag skal det brennes varder over hele landet, også i Vesterålen. Det blir også en markering utenfor Stortinget. Der skal flere politikere holde appeller, også to sortlendinger. Både leder for Folkeaksjonen, Wenche Cumming, og leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær, står på talelista.

Arrangørene mener landets største partier nå er på kollisjonskurs med folkemeningen i nord og sør.

– Spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja blir selve lakmustesten for miljøtroverdigheten til partiene. Ingen andre steder langs kysten står så mye på spill. Hvis Høyre og Ap vil ofre dette til fordel for enda mer olje, forurensing og klimaforverring, gir de nådeskuddet til sin egen troverdighet i miljøspørsmål, sier Cumming, Skjoldvær og Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet i pressemeldingen.

Faresignal

De viser til at vardebrenning fra gammelt av var et signal om fare som turer.

– Nå brukes det for å varsle om at oljeindustrien vil ha innpass også i det aller viktigste området langs kysten. Både i Høyre og Arbeiderpartiet er det krefter som ønsker å holde oljeindustrien unna. I Arbeiderpartiet sier fylkeslagene i Troms og Finnmark nei, og det samme gjør alle lokalpartiene deres i Lofoten. Likevel foreslår Aps sentralstyre å starte åpningsprosessen i det aller helligste: I verdens rikeste oppvekst og gyteområde for fisk utenfor Røst, sier arrangørene.