Nordmenn klager mest på bruktbilkjøp

Av de 70.000 spørsmålene som Forbrukerrådet fikk i fjor, var 10.000 rene klager. Det er en oppgang på 12,5 prosent fra 2015. Forbrukerrådet mener at noe av økningen skyldes at det nå er blitt lettere å sende inn klager digitalt.

Bruktbilbransjen kom altså øverst på listen med hele 11,5 prosent av alle henvendelser. Det er nesten dobbelt så mange henvendelser som for neste kategori, leie av boliger. Deretter følger spørsmål om IKT-produkter som mobiltelefoner og datamaskiner.

Når det gjelder henvendelser om bedrifter er det Elkjøp som troner øverst på statistikken for 2016. Deretter følger Canal Digital og Norwegian. Særlig flyselskapet Norwegian fikk mye tyn i fjor sommer fra sine kunder.

Ikke alle henvendelser til Forbrukerrådet er rene klager. På listen over rene klager troner bilbransjen fortsatt på topp, fulgt av klager på mobiler og datamaskiner og med håndverkertjenester på bolig på tredjeplass.

Irriterte flykunder

– Norwegian irriterte virkelig på seg forbrukerne i fjor. For eksempel startet sommeren med massive forsinkelser og tallrike innstillinger. De manglet både piloter og fly. Vi må nesten kunne forvente at et flyselskap husker på å skaffe begge deler, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Da flyselskapet i tillegg ertet på seg tusenvis av kunder ved å etterfakturere flypassasjeravgiften, fikk Forbrukerrådet enda flere henvendelser. Men Norwegian fikk til slutt medhold i flyklagenemnda, med dissens fra Forbrukerrådet.

Ulovlig

Flesland noterer også at det omstridte selskapet Skattelisten har seilt rett inn på lista over de ti største "klageverstingene". Selskapet hadde et tilbud der du gratis kunne finne ut hva folk betalte i skatt uten at de fikk greie på det. Men tilbudet var langt fra gratis. I etterkant fikk folk en regning på 1.000 kroner.

– Det er selvsagt uholdbart. Vi oppfordret folk til å ikke betale, for prisen skal være tydelig før du inngår en avtale. Dette er rett og slett ulovlig, konstaterer Flesland. Selskapet la senere prisen ut på nettsidene.

Likt over hele landet

Forbrukere i Troms, Oslo og Telemark er raske til å spørre, mens folk Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane er mest stillfarne.

Flesland kan fortelle at forbrukerne stort sett spør om det samme uansett hvor de bor, men at det er noen regionale forskjeller.

– På Sørlandet spørres det mest om båt, og i Finnmark troner henvendelser om snøscootere øverst på listen, ifølge Flesland.