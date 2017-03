Advarer skifamilier mot å stole på skilisensen:

Det skriver Aftenposten fredag. Det var langrenn.com som først omtalte nyheten.

Etter fallet fikk hun et brudd i tommelen, samt at hun brakk kragebeinet på venstre side. Hun ble deretter operert. Problemet var at Karlsen trengte en spesialist, som hun måtte sendes hjem til Stokmarknes sykehus for. Hun måtte derfor kjøpe nye flybilletter fra Lillehammer til Stokmarknes.

– Sykehuset sa at slikt ble dekket av forsikringen, forteller pappa John-Eirik Karlsen til Langrenn.com

Vel hjemme fikk han motsatt beskjed.

- Vi fikk bare til beskjed at det var behandlingsutgifter som ble dekket. Det vi fikk var noen smertestillende, som kostet cirka 500 kroner. Egenandelen er på tusen kroner. Så det var jo ikke så mye vits, pappa Karlsen til Aftenposten.

De anslår at ekstrautgiftene etter skaden har kostet familien 11.000 kroner, og Karlsen advarer nå andre skifamilier mot å stole på skilisensen.

– Det er feil av skiforbundet å si at det er en forsikring. Det er mer som en startavgift. Folk må være obs på at det ikke er en forsikring. Den dekker ingenting. Man må ordne seg egen privat forsikring, for å være rustet for uhell, sier Karlsen

Norges skiforbund presiserer overfor Aftenposten at skilisensen ikke er en reiseforsikring.