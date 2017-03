Nå får alle kommuner egen politikontakt

Et mål med nærpolitireformen er å styrke forebyggingsarbeidet og at politiet jobber tettere og mer strukturert sammen med hver kommune. Politikontakten skal bidra til dette, sammen med det lokale politirådet med representanter fra kommunene og politiet.

- Politikontakt-ordningen er et av flere tiltak for å sikre at politiet er tilstede i alle kommuner, også i kommuner som tidligere ikke har hatt en fast tilstedeværelse. Det representerer en styrking av samarbeidet med kommunene om forebygging, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en pressemelding.

Uniformert

Før 15. juni 2017 skal alle landets kommuner ha fått tildelt en politikontakt. Politikontakten skal være uniformert og på plass i kommunen en eller flere dager i uken, avhengig av kommunestørrelse og behov. De skal sørge for oppfølging av forpliktende avtaler mellom politiet lokalt og kommunen, og ha faste møtepunkter.

- Å fange opp forebyggende oppgaver og å videreformidle disse internt i politiet og til representanter i kommunen blir en viktig oppgave for politikontaktene. De vil også delta i et større politifagligmiljø sammen med andre politifolk som jobber med kriminalitetsforebygging, og bidra i kriminalitetsforebyggende arbeid på tvers i distriktet, fortsetter Humlegård i pressemeldingen.

Lokalkunnskap

Politikontakten skal opparbeide seg god lokalkunnskap om kommunen og kunnskap om spesielle forhold i lensmannsdistriktet eller politistasjonsdistriktet. De skal også være det utøvende leddet for politiets næringslivskontakt og radikaliseringskontakt der hvor de geografiske avstandene er store.