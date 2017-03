Plastmotstandere vant fram i Høyre

Plast og mikroplast som forurenser havet og dreper sjødyr har skapt stort engasjement i partiet. Hordaland Høyre hadde foreslått tre nye punkter i partiprogrammet, som skal bidra til å få bukt med problemet, som alle ble vedtatt:

• Vurdere en returordning for plaststoffer med lang nedbrytningstid

• Iverksette tiltak som skal stimulere til opprydding av plast i havet

• Vurdere tiltak som kan begrense unødvendig bruk av plastemballasje

Et forslag om plastposeforbud ble imidlertid for sterk kost for landsmøtet.