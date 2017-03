Sei- og torskeprisene går enda mer ned

Førstkommende mandag settes de dynamiske minsteprisene på torsk og sei ned.

Torsk på mellom 2,5 og 6 kilo settes ned med 50 øre, til 19 kroner kiloet.

Sei over 2,3 kilo blir betalt med 20 øre mindre, og får en ny minstepris på 9,90 kroner kiloet.

Setter ned torskeprisene For første gang under årets vinterfiske settes den dynamisk minsteprisen på torsk ned.

– Til sammenligning var minsteprisen for torsk i samme størrelse som ovenfor 16,50 kroner på samme tid i fjor, det vil si 2,50 kroner lavere enn nå, opplyser Norges råfisklag.

Årsaken til at prisen settes ned ifølge Råfisklaget at eksporprisindeksen for sei og torsk har hatt en nedgang siden forrige minstepris-beregning for to uker siden.

Priser fra mandag: