Liten nedgang i radiolyttingen

Radiolytterne i Nordland blir med over på digitale plattformer. 64 prosent av nordlendingene hører radio etter slukking, mot 74 prosent før, viser nye tall.

– Vi ser at innbyggerne holder på radiovanene sine og blir med radio over på digitale plattformer. Lyttingen går noe ned, det er som forventet. I et stort teknologiskifte er det naturlig at enkelte trenger tid til å gjøre omstillingen, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge som representerer riksdekkende radiokanaler.

Riksdekkende radiosendinger forsvant fra FM-nettet i Nordland 11. januar.

Kantar TNS har kartlagt lyttingen etter den første FM-slukkingen. Kartleggingen viser at den totale andelen dab-radioer i Nordland er 224.000, mot 165.000 før FM-slukkingen. Den totale radiolyttingen har gått ned fra 74 prosent til 64 prosent.

Det nasjonale fm-nettet er erstattet med dab i Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

I en undersøkelse utført av Norges Lastebileier-Forbund (NLF) blant sine medlemmer i disse fylkene oppgir 75,4 prosent at dab-dekningen oppleves som dårligere enn FM-dekningen var før slukking.

– Når tre av fire yrkessjåfører opplever at radiodekningen nå er dårligere enn før, bør det gå en alarm hos myndighetene. Dette kan i verste fall føre til at viktige meldinger ikke når fram når det står om liv, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

