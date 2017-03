Tillitsvalgt offiser bekymret for radarnedlegging

Radarstasjonene som skal legges ned, ligger langs kysten fra Træna til Varanger og ble vedtatt avviklet da Stortinget behandlet langtidsplanen for Forsvaret, skriver Dagsavisen. Også radaren på Stø i Øksnes er rammet.

– Det finnes ingen klar plan for hva som skal erstatte kystradarkjeden. Ingen under det øverste nivået i Forsvaret skjønner hvorfor man gjør dette – det er ingen logikk bak avgjørelsen, sier Bjørn Arne Pedersen, som er tillitsvalgt i Norges Offisersforbund i Kystradar Nord. Selv om han aksepterer at det er politikerne som bestemmer, spør han om de vet hva de har vedtatt.

Bekymret for Stø-radaren Formannskapet i Øksnes uttrykker bekymring over kutt i Kystradar Nord, som også omfatter stasjonen på Stø.

Pedersen påpeker at radarstasjonene også er viktige for sivilsamfunnet, blant annet politi, tollvesen, fiskere og Kystverket.

– Kystradar Nord er det eneste aktive overvåkingssystemet som forteller om fartøybevegelser i hele Nord-Norge. Hvis vi forsvinner, må Kystverket bygge opp sitt eget system. Det kommer til å bli dyrt.

Vil beholde radarstasjonen på Stø Formannskapet i Øksnes skal på sitt møte neste uke gi en uttalelse om kystradarstasjon Nord, der stasjonen på Stø inngår.

Pressevakt Ann Kristin Salbuvik skriver i en epost til avisen at anleggene nærmer seg slutten av sin tekniske levetid. Hun sier også at det er i tråd med Forsvarets råd og innspill å ikke prioritere ressurser for erstatte kystradarene.

(©NTB)