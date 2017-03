Oljespørsmål splitter Arbeiderpartiet

- Det er ikke overraskende at en sak som dette skaper uenighet, sier politisk reporter i NRK, Magnus Takvam, til egen kanal.

I et nytt forslag til partiprogrammet, har Arbeiderpartiets sentralstyre har foreslått å åpne opp for konsekvensutgreiing for petroleumsaktivitet i Nordland 6. Mange er uenige i det.

Nordland Ap sa ja til konsekvensutredning Nordland Arbeiderparti sa søndag ja til konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten. Også tre andre fylkeslag sa ja søndag, men forslaget møter også motstand i Ap.

Tror forslaget går gjennom

Hedmark, Oppland, Nordland, Rogalaand og Vestfold har stemt ja til kompromisset. Fylkeslagene i Buskerud, Akershus, Sogn og Fjordane har stemt nei. Når halvparten av fylkesårsmøtene er unnagjort, er det omtrent dødt løp mellom ja- og nei-siden.

Takvam tror ikke at uenigheten internt i partiet vil føre til endringer av partipolitikken.

- Mitt inntrykk er at miljøsiden i Arbeiderpartiet vil se på det som en seier å få et stort mindretall på landsmøte. Dette vil vise at også Arbeiderpartiet har miljøforkjemperer i partiet, sier han til NRK.

Selv tror den politiske eksperten at sentralstyrets forslag vil få gjennomslag.