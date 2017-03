Vesterålsskoler topper fire av fem kategorier

Det melder Ungt Entreprenørskap i en pressemelding.

«Beste logo» ble vunnet av Monstertrøkk UB fra Hadsel vgs, mens Get'em points UB fra Andøy kapret andreplassen i samme kategori.

Snekker Jensen får dra til Riga Unge vesterålinger får i april vist seg frem på en stor, internasjonal messe.

«Beste markedsføring» ble vunnet av Snekker Jensen UB fra Sortland vgs, med Mest Media UB fra Hadsel vgs på andreplass. Den beste kundeopplevelsen på nett står Get'em points UB fra Andøy vgs for.

Ungdomsbedrift sikter seg inn på dronemarkedet Med ungdomsbedriften Dronemarketing UB, håper fem ungdommer å erobre markedsandeler og heder og ære i tida som kommer.

To hadselbedrifter står på topplista i kategorien «Beste reklamefilm». Mens Mest media UB tok førsteplassen, ble det andreplass til Drone Marketing UB.

Se hele lista lenger ned i saken. Det er kun i kategorien «Beste forretningsplan» at ingen vesterålsskoler havnet på pallplass.

Beste lærer

Årets entreprenørskapslærer ble Kirsti Elvan fra Andøy videregående skole.

– Kirsti er en engasjert, bunnsolid og dyktig lærer. Hun er ei klok dame, som bryr seg om, og som «ser» den enkelte elev. Hun gir elevene frihet og ansvar innenfor tydelige og trygge rammer. Med sine mange års erfaring, også fra lokalt næringsliv er hun stor og viktig ressurs for skolen. Ungt Entreprenørskap setter pris på hennes engasjement og dyktighet i arbeidet med Ungdomsbedriftene på Andøy videregående skole, heter det i begrunnelsen.

KATEGORI UNGDOMSBEDRIFT SKOLE 1. Beste Forretningsplan Blush UB Narvik vgs 2. Beste Forretningsplan Urbag UB Vest-Lofoten vgs 3. Beste Forretningsplan Tind UB Brønnøysund vgs 1. Beste Logo Monstertrøkk UB Hadsel vgs 2. Beste Logo Get´Em Points UB Andøy vgs 3. Beste Logo Blush UB Narvik vgs 1. Beste Markedsføring Snekker Jensen UB Sortland vgs 2. Beste Markedsføring Mest Media UB Hadsel vgs 3. Beste Markedsføring Urbag UB Vest-Lofoten vgs 1. Beste Kundeopplevelse på nett Get´Em Points UB Andøy vgs 2. Beste Kundeopplevelse på nett Envisage UB Bodø vgs 3. Beste Kundeopplevelse på nett LocateR UB Bodø vgs 1,. Beste Reklamefilm Mest Media UB Hadsel vgs 2. Beste Reklamefilm Drone Marketing UB Hadsel vgs 3. Beste Reklamefilm Cupholder UB Aust-Lofoten vgs

Juryens begrunnelser

Beste Kundeopplevelse på nett

1. plass går til Get´em Points UB fra Andøy videregående skole.

Juryens begrunnelse: ”Uten tvil den lekreste av alle websidene. De er tilstede på både Twitter, Facebook og Instagram. Siden er vel gjennomført med passe innhold som de ter lett å navigere i. Ideen er litt diffust forklart, og vi slet litt med å forstå konseptet og noen av tekstene, men vi mener at den totale opplevelsen på nett gjør opp for dette. Siden er responsiv og moderne med spennende designløsninger. Det er enkelt å finne kontaktskjema og telefonnummer, og det er tydelig at de har jobbet mye med innholdet” Vinneren er Get'em Points fra Andøy Vgs.

Beste Logo

1. plass går til Monstertrøkk UB fra Hadsel Vgs.

Juryens begrunnelse: Sjarmerende og gjennomtenkt logo med personlighet. Bedriften har gjort gjennomtenkte valg både når det gjelder farge, form og typografi. Dette var favoritten til alle i juryen, og vi mener den er iøynefallende og brukervennlig.

2. plass går Get'em Points fra Andøy Vgs

Juryens begrunnelse: Logoen ser svært profesjonell ut, og fremstår som moderne. Typografien er god, og vi liker den avrundede fonten. Symbolet er godt utført og forteller noe om ideen bak bedriften. Fargebruken er gjennomtenkt og hjertet gir et varmt inntrykk. Pluss for bredde- og høydeformat og gode eksempler på bruk

Beste Markedsføring

1. plass går til Snekker Jensen UB, Sortland vgs

Juryens begrunnelse: Suksessfull markedsføring handler om å skille seg ut og tilstrebe kvalitet i alle ledd i en salgsprosess; fra produkt - via innpakning, kommunikasjon og distribusjon - til salg. For det er en gang slik at hvis produktene ikke holder mål eller de er vanskelige å få tak i, nytter det ikke særlig lenge med glossy innpakning, fantastisk markedsføring eller skarpskodde selgere.

Vinneren av førsteprisen har lykkes i alle ledd. Med utrolig flotte produkter, pressedekning, solid tilstedeværelse i sosiale medier og fin reklamefilm har de fått positiv oppmerksomhet – og ikke minst: fornøyde kunder. Vi gratulerer Snekker Jensen.

2. plass går til Mest Media UB fra Hadsel vgs

Juryens begrunnelse: På sølvplass, og en meget god sådann, finner vi en bedrift som fremstår både profesjonell og systematisk i sin markedsføring. Gjennom en flott presentasjon i lokalradio, reklamefilm, messer og sosiale medier har de nådd godt ut i lokalmarkedet med sine produkter.

Beste Reklamefilm

1. plass går til Mest Media fra Hadsel vgs.

Juryens begrunnelse: Med en gjennomført og fin idé klarer bedriften å presentere noe mer enn selve produktet de tilbyr. Her brukes det virkemidler som for eksempel nostalgi til å knytte publikum til viktigheten av produktet. Samtidig viser bedriften at de har teft for lyssetting og hvordan man skaper effektfulle bilder gjennom videoen. Det kommer også godt med når man skal ta kreative stillbilder.

2. plass går til Drone Marketing UB fra Hadsel vgs

Juryens begrunnelse: Denne filmen er godt teknisk utført. Vi ser med en gang at bedriften leverer varene. Det er gjort et godt forsøk på å lage en historie som binder filmen sammen, selv om denne kommer litt i skyggen av de ellers vakre bildene i filmen. Det gir uansett en liten latter på slutten, og det er en fin utgang av en film som skal selge noe.